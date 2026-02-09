Yozgat'ta 2026 Eğitim Yılı Açılış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yozgat'ta 2026 Eğitim Yılı Açılış Töreni

Yozgat\'ta 2026 Eğitim Yılı Açılış Töreni
09.02.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakan Yardımcısı Yıldırım, Yozgat'ta 2026 eğitim yılı açılışında hukukun önemini vurguladı.

Yozgat'ta, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 2026 Eğitim Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, yaptığı konuşmada, açılış töreni dolayısıyla Yozgat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hukukun yalnızca adliye süreçleri, yasama faaliyetleri, dava dosyaları ve infaz uygulamalarıyla sınırlandırılamayacağını belirten Yıldırım, "Hukuku sadece yasama faaliyetlerine, dava dosyalarına, infaz faaliyetlerine indirgemeyiz. Hukuk, toplumların hayatında her alanda ortaya çıkan, her gün gelişen ve değişen bir bilim dalıdır. Hukuk, kişi kadar özel olduğu kadar, etkileri itibariyle aynı zamanda hem genel hem özel hem de evrensel bir birim dalıdır. Adalet de hukuk içinde anlam bulur." diye konuştu.

Yıldırım, adalet teşkilatında görev yapan personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında, 2026 yılında toplam 31 bin 374 personele eğitim verilmesinin planladığını anlattı.

Vali Mehmet Ali Özkan ise yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan ve yargı personeli katıldı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Hurşit Yıldırım, Yerel Haberler, Cemil Çiçek, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 2026 Eğitim Yılı Açılış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:33:19. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 2026 Eğitim Yılı Açılış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.