Yozgat\'ta Ambulans ile Otomobil Kazası

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ambulans ile 2 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ü.S. idaresindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile A.L. ve M.Ö'nün kullandığı 2 otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobil ve ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.
