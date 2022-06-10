Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

10.06.2022 14:52
Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Yozgat'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan bir hastanın daha vefat etmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Yozgat'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan bir hastanın daha vefat etmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle bir kişi daha yaşamını yitirdi. Akdağmadeni ilçesine bağlı Çalışkan köyünde yaşayan N.E. (82); ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ile Akdağmadeni İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Yozgat Şehir Hastanesine oradan da Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan N.E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. N.E., Çalışkan köyünde toprağa verilecek.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde mayıs ayında, 39 yaşındaki bir kadın hasta da, kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

(Bahadır Muhlis Gökgül-İHA)

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Kaynak: İHA

Akdağmadeni, Hisarcık, Yozgat, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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