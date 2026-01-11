Yozgat'ta Eğitime Kar Tatili - Son Dakika
Yozgat'ta Eğitime Kar Tatili

11.01.2026 23:21
Yozgat merkez ve 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla, Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

