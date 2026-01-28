Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat\'ta Firari Hükümlü Yakalandı
28.01.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 suç kaydı ve 16 yıl 2 ay hapis cezası olan G.K. yakalandı, cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta çeşitli suçlardan 25 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri uygulamada, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.K. isimli firari hükümlüyü yakaladı. Firari hükümlünün 25 aynı suç kaydı bulunduğu, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 22 ay hapis cezası, 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçundan 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Toplamda 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olan G.K, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yozgat, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:44
Rusya’da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:00:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.