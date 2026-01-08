Yozgat'ta Kuvvetli Rüzgar Hasara Neden Oldu - Son Dakika
Yozgat'ta Kuvvetli Rüzgar Hasara Neden Oldu

08.01.2026 23:22
Yozgat'taki yoğun rüzgar, binaların çatılarının uçmasına ve ağaçların devrilmesine yol açtı.

Yozgat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Parkı'nda rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar kökünden sükülerek devrildi.

Sorgun ilçesi Osman Çavuş Mahallesi'nde bir apartmanın çatısından kopan parçalar yola savruldu, bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin de çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu.

Belediye ekipleri, kent genelinde rüzgar nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

