Lise öğrencilerinin "bayrak" hassasiyeti - Son Dakika

Arkadaşı bayrağı düzeltemeyince Çanakçı, diğer arkadaşı Hüseyin Ünal 'ı omzuna alarak kaldırdı.

Okulun alt kat pencere demirlerine tırmanan öğrencilerden Doğuhan Çanakçı, önce bir arkadaşını omuzuna alarak bayrağı indirmeye çalıştı.

Yavuz Selim İlkokulu duvarında yaklaşık 6 metre yükseklikte asılı Türk bayrağının katlandığını gören öğrenciler, bayrağı düzeltmek için büyük çaba sarf etti.

Yozgat 'ta lise öğrencilerinin, okul duvarında katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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