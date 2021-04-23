Yozgat'ta lise öğrencilerinin, okul duvarında katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Yavuz Selim İlkokulu duvarında yaklaşık 6 metre yükseklikte asılı Türk bayrağının katlandığını gören öğrenciler, bayrağı düzeltmek için büyük çaba sarf etti.
Okulun alt kat pencere demirlerine tırmanan öğrencilerden Doğuhan Çanakçı, önce bir arkadaşını omuzuna alarak bayrağı indirmeye çalıştı.
Arkadaşı bayrağı düzeltemeyince Çanakçı, diğer arkadaşı Hüseyin Ünal'ı omzuna alarak kaldırdı.
Ünal, bayrağı düzettikten sonra aşağı indi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Lise öğrencilerinin 'bayrak' hassasiyeti - Son Dakika