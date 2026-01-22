Yozgat'ta Mezar Taşı Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Yozgat'ta Mezar Taşı Fiyatları Yükseliyor

22.01.2026 12:42
Yozgat'ta mezar taşları 20 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar nakliye ve KDV etkisiyle artıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Mermerlerin dışarıdan getirildiği Yozgat'ta mezar taşlarının fiyatları 20 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor. Yozgatlı mezar taşı ustası Ceylan Poyraz, mermerlerin diğer iller veya yurt dışından getirilmesi nedeniyle artan nakliye giderleri ve KDV'yi maliyetlere yansıttıklarını söyledi.

Yozgat'ta mezar yeri fiyatı 6 bin, kefen 1200 liradan satılıyor. Mezar taşlarının fiyatları ise 20 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor. Yozgatlı mezar taşı ustası Ceylan Poyraz, mermerlerin diğer iller veya yurt dışından getirilmesi nedeniyle artan nakliye giderleri ve KDV'yi maliyetlere yansıttıklarını söyledi.

Yozgat'ta mezar yapımında kullanılan mermerin bir kısmı diğer illerden, bazıları ise İran ve Yunanistan'dan getiriliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nakliyeye, nakliye ücreti de mezar taşı yapımına yansıyınca mezar fiyatları da artıyor.

Kış dolayısıyla sadece yaz dönemine yönelik siparişleri kabul eden mezar ustaları, siparişleri yapmaya mayısta başlayor, eylül sonuna kadar üretimi tamamlıyor.

Yozgat'ta 33 yıldır mezar yapan mermer ustası Ceylan Poyraz, Yozgat'ın en eski mezar ustası olduğunu belirtti. Mezar taşlarını Türkiye'nin değişik yerlerinden getirdiklerini ve maliyete, nakliye ve KDV'nin eklendiğini ifade eden Poyraz, bazı taşların ise İran veya Yunan adalarından getirildiğini anlattı.

"Bu sene zam yapmayacağım, geçen yıla göre hareket edeceğim"

Elinde fazla mermer ve malzeme olduğu için ilk etapta geçen seneki fiyatlara göre mezar taşı yapacağını aktaran Poyraz, mezarların 20 bin liradan başladığını, 500 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

Poyraz, ancak bu rakamların tamamının kendilerine kalmadığını bildirerek, "Diyelim ki 250 bin liraya kendimiz alıyoruz, buna da işçiliği koyuyoruz 300 bin liraya falan da satıyoruz. 20 bin liralık mezarı biz 15 bin liraya mal ediyoruz, 3 bin, 5 bin lira fiyatlarla da burada zümreye hitap ediyoruz. Bu sene zam yapmayacağım, geçen yıla göre hareket edeceğim. Elimde bayağı bir stoklu taşım var. Buna göre hareket edeceğiz. Bu sene fiyatları almadık. Aynı döviz gibi fiyatlar günlük gelir bize. Kataloglarımız var, anlaştığımız yerler var. Onlar bize devamlı haber verirler" diye konuştu.

"Yazın 3-4 ay çalışıp da durmadan işçiye aylık veremiyorum"

"Küçük esnaf bayağı boğuldu" diyen Poyraz, yaz aylarında 3-4 ay iş yaptıklarını, çalışmadıkları dönemlerde maaş verecek güçleri olmadığı için çalışanları belirli aylarda çıkarmak zorunda kaldıklarını belirtti. Poyraz, şunları söyledi:

"Yazın 3-4 ay işçi çalıştırıyorum, 2-3 ay daha sigortasını yatırıyorum. Kışa geldiği zaman maalesef biz bunları besleyemiyoruz. İşçileri de çıkartmak mecburiyetinde kalıyoruz. İstihdam yönü yazın 3-4 ay çalışıp da durmadan işçiye aylık veremiyorum. Hem aileme veriyorum hem sigortasını yapıyorum. Bugün bir işçi 40-45 milyon liraya mal oluyor. Biz bunun altından kalkamıyoruz. Benim çocuklarım üniversite mezunu. İş bulamadıklarından kendi işimde ancak evlerini geçindiriyorlar. Allah evi olmayana, sermayesi olmayana yardım etsin. Çocuklarımın iyi veya kötü Allah'a şükürler olsun evleri var, kira dertleri bari yok. Kendi çocuklarımın dahi sigortasını şu durumda durdurdum. Çünkü devletin vermiş olduğu imkanlar karşılayamıyor. 4 ay çalışıyorum, 5 ay çalışıyorum ama 3-5 ay ancak karnımızı doyurabiliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
