YOZGAT'TA OTOMOBİL KÖPRÜ BARİYERİNE ÇARPTI 3 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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YOZGAT'TA OTOMOBİL KÖPRÜ BARİYERİNE ÇARPTI 3 ÖLÜ, 1 YARALI

02.09.2022 09:52

YOZGAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

YOZGAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-88 kara yolunun Sarayköy mevkinde meydana geldi. Yozgat yönüne giden Emre Akbaba yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba hayatını kaybetti. Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane mogruna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Emre Akbaba, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOZGAT'TA OTOMOBİL KÖPRÜ BARİYERİNE ÇARPTI 3 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YOZGAT'TA OTOMOBİL KÖPRÜ BARİYERİNE ÇARPTI 3 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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