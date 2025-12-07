Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A'nın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 400 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.