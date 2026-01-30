Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti - Son Dakika
Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti

Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti
30.01.2026 18:51
Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti
Yapay zeka videoları ile 33 kişiyi dolandırarak 15 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına aldı.

Yozgat'ta ürettikleri yapay zeka videoları ile 33 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı.

Yapay zeka videolarıyla insanları dolandıran şebeke büyük bir vurgun yaptı. Edinilen bilgiye göre şebeke 33 kişiyi15 milyon lira dolandırdı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda yapay zeka ile ürettikleri videolarla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon haksız kazanç elde eden 9 şüpheliyi yakaladı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yozgat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Hatay ve Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti - Son Dakika

