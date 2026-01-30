Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti

Yozgat'ta ürettikleri yapay zeka videoları ile 33 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı.
Yapay zeka videolarıyla insanları dolandıran şebeke büyük bir vurgun yaptı. Edinilen bilgiye göre şebeke 33 kişiyi15 milyon lira dolandırdı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda yapay zeka ile ürettikleri videolarla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon haksız kazanç elde eden 9 şüpheliyi yakaladı.
Yozgat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Hatay ve Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
