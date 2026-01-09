Yozgat Valisi, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Fotoğrafları İnceledi - Son Dakika
Yozgat Valisi, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Fotoğrafları İnceledi

09.01.2026 16:17
Vali Özkan, AA'nın 2025 yılına damga vuran fotoğraflarını oyladı ve önemli kareleri seçti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özkan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğraflarına oy veren Özkan, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini tercih etti.

Özkan, AA muhabirlerinin birbirinden güzel fotoğraflarıyla 2025 yılını özetlediğini söyledi.

Fotoğrafları çeken ve emek verenleri tebrik eden Özkan, "2025'te İsrail'in Gazze'deki soykırımı hepimizi derinden etkiledi. İnşallah 2026 orada zulüm gören mazlum Gazze halkı, insanımız, ilimiz, ülkemiz ve dünya insanlığı için hayırlara vesile olan, güzellikle gelen, güzellikle giden bir yıl olur." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

