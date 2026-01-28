YPG'nin Saldırılarında Öldürülen Siviller İçin Gösteri - Son Dakika
YPG'nin Saldırılarında Öldürülen Siviller İçin Gösteri

28.01.2026 21:26
Sivillerin naaşları için YPG'ye karşı gösteri düzenlendi, uluslararası yardım çağrısı yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde, terör örgütü YPG tarafından öldürülen sivillerin aileleri, yakınlarının naaşlarının bulunarak teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Terör örgütü YPG'nin Halep'in doğu kırsalında öldürdüğü ve naaşlarının yeri bilinmeyen sivillerin aileleri Aynularab kırsalında gösteri düzenledi.

YPG tarafından öldürülen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Suriye yönetimi ile Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunarak, yakınlarının naaşlarının bulunarak kendilerine teslim edilmesini istedi.

Göstericiler, "Tüm insani yardım kuruluşlarını, SDG'nin elinde bulunan cenazelerin getirilmesi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz", "Kandil çeteleri tarafından Aynularab'da 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, tamamı sivil olan insanlar öldürüldü; hiçbiri asker değildi", "Uluslararası kuruluşlar nerede? Kızılay nerede?" yazılı dövizler taşıdı.

Halep ili kırsalındaki Rimale köyü sakinlerinden, Umeyrat Aşireti mensubu Rıfat Hamadi, terör örgütü YPG'nin saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin cenazelerini teslim almak için uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz dedi.

Hamadi, "İnsanlıktan söz eden herkesin, zalimlerin elinde bulunan evlatlarımızı ve cenazelerimizi gelip kurtarması gerekiyor." ifadesini kullandı.

BM, Uluslararası Kızılhaç ve tüm insani yardım kuruluşlarını, YPG'nin elinde bulunan sivillerin naaşlarının teslim alınması için harekete geçmeye çağıran Hamadi, "Çocuklarımız 8 gündür açık arazide, hiçbir insani koşul sağlanmadan bırakılmış durumda." şeklinde konuştu.

Halep kırsalındaki 26 Köyü sakinlerinden Beşir Abdullah el-Acari de, terör örgütü YPG tarafından öldürülen sivillerin naaşlarının bulunması için ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

Acari, "Bu suça en kısa sürede müdahale edilmesini istiyoruz. Aradan günler geçmesine rağmen naaşların akıbeti hala bilinmiyor" dedi.

Yaşananların son derece ağır ve vahşi olduğunu ifade eden Acari, "Dünya, yaşananların açık bir suç olduğunu biliyor." diye konuştu.

Acari, hükümetin acilen devreye girmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar insan naaşlarıdır. Yüce Allah insanı defin hakkıyla onurlandırmıştır. Bu şekilde bırakılmaları kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Halep kırsalında yaşayan Ahmed Ubayd ise BM'ye çağrıda bulunarak, gözaltındayken öldürülen sivillerin durumunun incelenmesini ve yaşananların soruşturulmasını talep etti.

Ubayde, hayatını kaybedenlerin bazılarının çiftçi, bazılarının ise tutuklu olduğunu belirterek, "Bu insanlar savaşçı değildi, hırsız değildi. Gözaltındayken haince öldürüldüler."dedi.

Uluslararası toplumun sıkça insanlıktan söz ettiğini, ancak sahada bunun karşılığını göremediklerini ifade eden Ubayd, "Biz insanlık istiyoruz, başka bir şey değil. Pirinç ya da bulgur istemiyoruz; önce insanlık istiyoruz. Yiyecek yardımı yapılıyor ama insan için kimse gelmiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, YPG, Son Dakika

