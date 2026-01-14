YPG/SDG Aranan Suçluları Katıyor - Son Dakika
YPG/SDG Aranan Suçluları Katıyor

14.01.2026 01:44
Suriye istihbaratı, YPG/SDG'nin aranan suçluları saflarına kattığını öne sürdü.

Suriye istihbaratı, terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye devleti tarafından aranan suçluları saflarına kattığını iddia etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir istihbarat kaynağı, terör örgütü PKK ile bağlantılı SDG'nin aranan ve kontrolündeki bölgelere kaçan kişileri bünyesine aldığını söyledi.

Aynı kaynak, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda eski rejim unsurunun örgüt bünyesinde savaşçı olarak yer aldığını öne sürdü.

Bu kişilerin, SDG bölgelerinde kalmaları karşılığında örgüte katıldığı ifade edildi.

Halep kent merkezine yönelik saldırıların terör örgütü PKK mensuplarınca, YPG/SDG işbirliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bazı "terör eylemlerinin" askeri istihbarat birimlerince engellendiği aktarıldı.

İstihbarat kaynağı, PKK mensuplarının bu kişileri kullanarak sivillerin toplandığı alanlar ile Suriye ordusu ve güvenlik güçlerini hedef almak amacıyla patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

