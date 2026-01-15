YPG/SDG, Deyr Hafir'den sivillerin çıkışını engelliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YPG/SDG, Deyr Hafir'den sivillerin çıkışını engelliyor

15.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, Deyr Hafir'den sivillerin tahliyesi için insani koridor açtı, YPG/SDG engel oluyor.

Terör örgütü YPG/SDG, işgal altında tuttuğu Halep'in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde yaşayan Suriyeli sivillerin bölgeden ayrılmasına engel oluyor.

Suriye ordusu, Halep merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan terör örgütünün kontrolündeki Deyr Hafir hattına yoğun askeri sevkiyat yaptı.

Ordudan dün yapılan açıklamada, sivillerin terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir'den çıkışı için bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında insani koridor açılacağı duyurulmuştu.

AA muhabirinin Suriye ordusu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YPG/SDG sivillerin bölgeden ayrılmasına silah zoruyla engel oluyor.

İsmini vermek istemeyen ve Deyr Hafir'den sivillerin tahliyesinden sorumlu askeri yetkili, "İnsani koridoru açtık. Suriye ordusu sivilleri terör örgütünün işgali altındaki bu bölgeden güvenli şekilde tahliye etmek istiyor. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı ancak terör örgütü sivillerin çıkışına silah zoruyla engel oluyor." dedi.

Suriye ordusunun daha önce Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik operasyonları sırasında da terör örgütünün sivillerin çatışma alanından çıkmasını engellemeye çalıştığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilmişti.

Öte yandan Suriye ordusuna bağlı birlikler, Deyr Hafir'e yaklaşık 5 kilometre mesafede kontrol noktası kurdu. Burada bulunan Suriye askerleri, terör örgütünün engellemesinden dolayı henüz hiçbir sivilin bölgeden çıkamadığını söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Suriye, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/SDG, Deyr Hafir'den sivillerin çıkışını engelliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:13:11. #7.11#
SON DAKİKA: YPG/SDG, Deyr Hafir'den sivillerin çıkışını engelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.