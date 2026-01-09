YPG/SDG'ye Halep'ten Çıkma Süresi Doldu - Son Dakika
YPG/SDG'ye Halep'ten Çıkma Süresi Doldu

09.01.2026 09:16
Suriye ordusu, YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için verdiği sürenin dolduğunu açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığının, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre sona erdi.

Suriye ordusunun Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı başlattığı nokta operasyonlarda Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerine büyük ölçüde hakim olmasından sonra, Savunma Bakanlığının örgüte kenti terk etmesi için verdiği süre TSİ 09.00'da doldu.

Dün akşam şiddetlenen ve 03.00'e kadar Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de yer yer devam eden, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında da zaman zaman yoğunlaşan çatışmalar, Savunma Bakanlığının açıklamasının ardından durmuştu.

Bakanlığın geçici ateşkesi başlatan açıklamasında, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

