YSK Başkanı Yener’den Veda Ziyareti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye veda ziyaretinde bulundu.

YSK'den yapılan açıklamaya göre Yener, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Kurtulmuş ve Bahçeli'ye veda ziyareti gerçekleştirdi.