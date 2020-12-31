YTB'den, Orta Asya ülkelerine yönelik Laparoskopik Cerrahi Kursu desteği - Son Dakika

YTB'den, Orta Asya ülkelerine yönelik Laparoskopik Cerrahi Kursu desteği

31.12.2020 10:48
YTB'den, Orta Asya ülkelerine yönelik Laparoskopik Cerrahi Kursu desteği, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Türk dünyasındaki doktorlara "Laparoskopik Cerrahi Kursu" verildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Türk dünyasındaki doktorlara "Laparoskopik Cerrahi Kursu" verildi. Çevrim içi ortamda yapılan kurs programında laparoskopik cerrahi yönteme ilişkin teorik dersler verilerek canlı ameliyat uygulamaları gösterildi.

Ülkemizin sağlık alanında edindiği kazanımlar tüm dünyada olduğu gibi Türk dünyasında da yakından takip ediliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da kültürel ve sosyal alandaki faaliyetlerinin yanı sıra sağlık alanında da Türk dünyasına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sağlık alanında ülkemizde elde edilen kazanımların Türk dünyası ülkeleriyle paylaşılması için destek programları düzenlenerek bölge ülkelerindeki nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunuluyor.

Son olarak 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde YTB tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İslam Kalkınma Bankası, TİKA ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği iş birliğinde "Laparoskopik Cerrahi Kursu" projesi desteklendi. Proje kapsamında Orta Asya ülkelerinde yeni yaygınlaşmaya başlayan laparoskopik cerrahi yöntemine ilişkin toplamda 1000 soydaş cerraha ve diğer sağlık çalışanlarına teorik dersler ile canlı ameliyat uygulamaları gösterildi.

Covid-19 salgınının ortaya çıkmasına rağmen Türk dünyasına yönelik faaliyetlerine ara vermeyen YTB, 2020 yılında soydaş coğrafyasındaki doktorlara ülkemiz tecrübesinin aktarılması amacıyla "Türk Dünyası Covid-19'la Mücadele Online Eğitim Programı"nı hayata geçirmişti. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan 120 soydaş sağlık çalışanının yararlandığı eğitim aralarında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ülkemizin bu alandaki en iyi hocaları tarafından verildi.

2019 yılında da YTB tarafından "Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi" projesi ile Türkistan, Taşkent ve Buhara'da doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan toplam 200 kişiye yönelik yüz yüze olacak şekilde acil servis organizasyonu, acil serviste kritik hastaya yaklaşım ve afet yönetimi hakkında hem teorik hem de pratik eğitim gerçekleştirilmişti.

İlerleyen dönemde de bölge ülkelerince ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi misyonuna uygun olarak tecrübe paylaşımı ve mesleki eğitim programlarına devam edilmesi planlanıyor. - ANKARA

YTB'den, Orta Asya ülkelerine yönelik Laparoskopik Cerrahi Kursu desteği
YTB'den, Orta Asya ülkelerine yönelik Laparoskopik Cerrahi Kursu desteği
YTB'den, Orta Asya ülkelerine yönelik Laparoskopik Cerrahi Kursu desteği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türk Dünyası, Asya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YTB'den, Orta Asya ülkelerine yönelik Laparoskopik Cerrahi Kursu desteği - Son Dakika


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