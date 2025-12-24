YTÜ, TECHSIGHT Projesi'ni Koordinatörlük Ediyor - Son Dakika
YTÜ, TECHSIGHT Projesi'ni Koordinatörlük Ediyor

24.12.2025 21:38
YTÜ, AB destekli TECHSIGHT projesinin koordinatörlüğünü üstlendi, uluslararası işbirliği başlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ve 7 ülkeden ortakları buluşturan "TECHSIGHT" projesinin koordinatörlüğünü üstlendi.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü YTÜ Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Üvet'in yürüttüğü, Dr. Öğr. Üyesi Onurcan Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Bayraktar'ın araştırmacı olarak yer aldığı TECHSIGHT-Geleceğe Hazırlıklı Derin Teknoloji Yükseköğretim Kurumları projesi, fon desteği almaya hak kazandı.

YTÜ, proje ortağı olan Danimarka, Almanya, Portekiz, Sırbistan, Letonya ve Kuzey Makedonya'dan gelen temsilcileri, projenin başlangıç toplantısı ve ilk çalıştay serisi için Davutpaşa Kampüsü'nde bir araya getirdi.

Proje temsilcileri, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik'i makamında ziyaret ederek, projenin vizyonu ve hedefleri hakkında istişare gerçekleştirdi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Debik, TECHSIGHT projesinin bir başlangıç olduğunu ve gelecekte daha büyük başarılara zemin hazırlayacağını ifade etti.

Debik, uluslararası heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, güncel bilginin, insanlığın yararına teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştüğü bir ekosistem oluşturma misyonuyla hareket ediyoruz. YTÜ olarak TECHSIGHT projesinin koordinatörlüğünü üstlenmek, bu misyonun uluslararası arenadaki en somut yansımalarından biri. Derin teknoloji, günümüz dünyasının karmaşık sorunlarına çözüm üretecek bir anahtar. TECHSIGHT ile amacımız, üniversitelerimizin bu alandaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açmak, sanayi ile aramızdaki köprüleri daha da sağlamlaştırmaktır."

TECHSIGHT hakkında

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Yükseköğretim Girişimi (HEI) tarafından desteklenen uluslararası bir proje olan TECHSIGHT'in temel amacı Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarının hızla gelişen derin teknoloji ekosistemine entegrasyonunu sağlamak.

Bu hedef doğrultusunda proje, geleceğe yönelik stratejik öngörü yeteneklerini geliştirmeyi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve üniversite-sanayi-araştırma işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

