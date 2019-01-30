Yüksek Gerilime Kapılan Çocuk Ağır Yaralandı
1 saat önce
Bursa'da babasıyla birlikte 3 katlı bir apartmanın çatısını tamir eden 15 yaşındaki çocuk yüksek gerilime kapılarak ağır yaralandı.
Bursa
'da babasıyla birlikte 3 katlı bir apartmanın çatısını tamir eden 15 yaşındaki çocuk yüksek gerilime kapılarak ağır yaralandı.
Olay, Hamitler Mahallesi Havran
Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncer Demir
ile oğlu Ömer Demir
, 3 katlı bir binanın çatısını tamir etmeye başladı. Bu sırada Ömer Demir, çatıya yakın olar yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak yaralanan Demir, 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis
olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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