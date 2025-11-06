Yüksekalan Mahallesi, Geri Dönüşümde Ekim Ayı Şampiyonu - Son Dakika
Yüksekalan Mahallesi, Geri Dönüşümde Ekim Ayı Şampiyonu

06.11.2025 10:40
Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesinde Yüksekalan Mahallesi, ekim ayında 11.396 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplayarak şampiyonluğunu korudu. Proje, ev ekonomisine katkı sağlarken doğanın korunmasına da yardımcı oluyor.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin 9'uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart'ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında eylül ayında şampiyonluğu ele alan Yüksekalan Mahallesi ekim ayında da şampiyonluğunu korudu. Bu ay 11 bin 396 kilogram geri dönüştürülebilir atıkla birinci olan Yüksekalan Mahallesi iki aydır Konuksever'i geride bırakıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, kısa sürede tüm Muratpaşa'ya yayıldı.

Ekim ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 86 bin 958 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 107 bin 337 lira gelir elde etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi'yle 2016'dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 337 bin 485 kilograma ulaşırken, projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 665 bin 89 liraya yükseldi.

Çevreci Komşu Kart'ta ekim ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle 11 bin 396 kilogram atıkla Yüksekalan Mahallesi oldu. Son iki aydır şampiyonluğunu koruyan Yüksekalan Mahallesi'ni ise zirveden ayrılmayan Konuksever Mahallesi takip etti. Konuksever, 8 bin 561 kilogram atıkla ikinci sıraya yerleşirken üçüncü sırada ise 4 bin 941 atıkla Yeşilbahçe Mahallesi yer aldı.

Çevreci Komşu Kart nasıl çalışır?

Proje kapsamında kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

