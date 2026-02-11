Yükseköğretimde Kadın Öğrenci Oranı Tarihi Zirvede

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Türkiye genelinde yükseköğretim seviyesindeki kadın öğrenci oranının geçen yıl itibarıyla yüzde 53,2'ye ulaştığını duyurdu.

YÖK, '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2020 akademik yılında kadın öğrencilerin oranı yüzde 49,1 olarak kaydedilirken, 2025'te toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Böylece kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2 ile tarihi seviyeye yükseldi. Ön lisans programlarında kadın öğrenci oranı 2020'de yüzde 51,6 iken, 2025 akademik yılında yüzde 54,4 ile tarihi seviyeye ulaştı. Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5'ten yüzde 52,4'e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı. Yüksek lisans programlarında 2020 yılında kadın öğrencilerin oranı yüzde 48,2 iken, 2025 döneminde bu oran yüzde 50,6'ya çıktı. Doktora programlarında da kadın öğrenci oranı yüzde 47,7'den yüzde 51,3'e yükselerek, doktora düzeyinde öğrenim gören kadınların oranı da ilk kez erkekleri geçti.

Ayrıca, YÖK tarafından alınan kararla, 2023 yılından itibaren YKS kapsamında, 34 yaş üzeri kadınlara ek kontenjan tanımlanarak pozitif ayrımcılık uygulaması başlatıldı. Eğitimlerine çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan 34 yaş üstü kadınlar, bu düzenleme sayesinde üniversiteye başlayarak eğitim hayatlarına yeniden yön verme imkanı elde ediyor.

AKADEMİDE KADIN ORANI YÜKSELDİ

Yükseköğretimdeki kadın öğrencilerin farkı, kendini akademik kadroda da gösterdi. Akademik personel sayıları incelendiğinde, 2020 akademik yılında yüzde 45,3 olan kadın akademisyen oranı, 2025'te yüzde 46,8'e yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'deki üniversitelerde toplam akademisyen sayısı ise 179 bin 495'ten 185 bin 188'e çıktı. Araştırma görevlileri arasında kadınların oranı 2020 yılında yüzde 51,2 olarak kaydedilirken, 2025 verilerine göre bu oran yüzde 55'e ulaştı. Öğretim görevlisi kadrosunda da kadınların oranı yüzde 50,6'dan yüzde 52,1'e yükseldi. Kadın doktor öğretim üyesi oranı son 5 yılda yüzde 44,9'dan yüzde 47,8'e; kadın doçent oranı yüzde 40,1'den yüzde 43,3'e; kadın profesör oranı da yüzde 32,4'ten yüzde 34,9'a yükseldi.