Yükseköğretimde Kadın Öğrenci Oranı Tarihi Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yükseköğretimde Kadın Öğrenci Oranı Tarihi Zirvede

Yükseköğretimde Kadın Öğrenci Oranı Tarihi Zirvede
11.02.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, kadın öğrenci oranının 2025'te %53,2'ye ulaştığını açıkladı. Kadın akademisyen oranı da arttı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Türkiye genelinde yükseköğretim seviyesindeki kadın öğrenci oranının geçen yıl itibarıyla yüzde 53,2'ye ulaştığını duyurdu.

YÖK, '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2020 akademik yılında kadın öğrencilerin oranı yüzde 49,1 olarak kaydedilirken, 2025'te toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Böylece kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2 ile tarihi seviyeye yükseldi. Ön lisans programlarında kadın öğrenci oranı 2020'de yüzde 51,6 iken, 2025 akademik yılında yüzde 54,4 ile tarihi seviyeye ulaştı. Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5'ten yüzde 52,4'e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı. Yüksek lisans programlarında 2020 yılında kadın öğrencilerin oranı yüzde 48,2 iken, 2025 döneminde bu oran yüzde 50,6'ya çıktı. Doktora programlarında da kadın öğrenci oranı yüzde 47,7'den yüzde 51,3'e yükselerek, doktora düzeyinde öğrenim gören kadınların oranı da ilk kez erkekleri geçti.

Ayrıca, YÖK tarafından alınan kararla, 2023 yılından itibaren YKS kapsamında, 34 yaş üzeri kadınlara ek kontenjan tanımlanarak pozitif ayrımcılık uygulaması başlatıldı. Eğitimlerine çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan 34 yaş üstü kadınlar, bu düzenleme sayesinde üniversiteye başlayarak eğitim hayatlarına yeniden yön verme imkanı elde ediyor.

AKADEMİDE KADIN ORANI YÜKSELDİ

Yükseköğretimdeki kadın öğrencilerin farkı, kendini akademik kadroda da gösterdi. Akademik personel sayıları incelendiğinde, 2020 akademik yılında yüzde 45,3 olan kadın akademisyen oranı, 2025'te yüzde 46,8'e yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'deki üniversitelerde toplam akademisyen sayısı ise 179 bin 495'ten 185 bin 188'e çıktı. Araştırma görevlileri arasında kadınların oranı 2020 yılında yüzde 51,2 olarak kaydedilirken, 2025 verilerine göre bu oran yüzde 55'e ulaştı. Öğretim görevlisi kadrosunda da kadınların oranı yüzde 50,6'dan yüzde 52,1'e yükseldi. Kadın doktor öğretim üyesi oranı son 5 yılda yüzde 44,9'dan yüzde 47,8'e; kadın doçent oranı yüzde 40,1'den yüzde 43,3'e; kadın profesör oranı da yüzde 32,4'ten yüzde 34,9'a yükseldi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretimde Kadın Öğrenci Oranı Tarihi Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:55:37. #7.11#
SON DAKİKA: Yükseköğretimde Kadın Öğrenci Oranı Tarihi Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.