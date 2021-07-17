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Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı

17.07.2021 00:57
Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya gelen binlerce kişi, Cengiz Topel Çaddesi'ne kadar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarla milli ve birlik yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından okul bahçesinde düzenlenen programa geçildi. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, okunan selayla devam etti. Programda konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "FETÖ'cü alçakların ihaneti karşında, destan yazan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ülkemiz ve milletimiz için gösterdikleri cesaret ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsine hayırlı ve huzurlu ömürler nasip etsin. Bir taraftan 251 vatandaşımızın bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz, bedel ödemeden hiç başarı elde edilemez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin ardında azim, cesaret ve kararlık vardır. 15 Temmuz zaferi, tankları ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale ruhunun hale taze olduğunun en somut göstergesidir. FETÖ'nün yaptıkları karşısında milletimiz canından daha çok, sevdiği çocuklarından vazgeçmiş ama vatanına el sürdürmemiştir. Bir asıl önce ya İstiklal, ya ölüm parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran bu millet 15 Temmuz'da gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek, vatana sahip çıkmıştır. Ülkemizin dört bir yanından hainlerin kullandığı uçaklarımıza, tanklarımıza, silahlarımıza gözünü kırpmadan göğsünü siper etmiştir. 15 Temmuz tüm Türkiye'nin milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz bizimle beraber dünyadaki tüm mazlumların zaferidir. 15 Temmuz bize göstermiştir ki, istiklal harbi nasıl bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz'da yeni kapılar aralamıştır. Bağımsızlığımızın kurumanın yanında, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmesinde dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu, kimin iyi dost olduğunu da çok net ortaya koymuştur. 15 Temmuz tarihe bir kayıttır. Unutulmayacak, unutturmayacağız. O dönemde şahit olduğumuz, riyakarlıkların da not ettik. O gece bizim için dua ederin de FETÖ içinde destek olanları da cuntacıların yanında yer alanların bu millet asla unutmayacaktır. 15 Temmuz bize şunu gösterdi, bu millet vatan konusunda olduğunda her türlü farklılıklarını bir kenara bırakan aynı safta buluşan necip bir millettir. Bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir. Rabbim bu birliğimiz, bu kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim vatanımıza her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten korusun. Rabbim 15 Temmuz benzeri travmaları bu millete yaşatmasın. Bu vesile ile bu güne kadar bu vatan için, bu bayrak için can vermiş şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından İhsaniye Camisi'nin imamların okuduğu dua, ilahi ve sinevizyonla son bulurken, program gece 00: 13 tüm merkez camilerde okunan selayla son buldu.

Gerçekleştirilen yürüyüşe, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Piyade Komando ve Garnizon Komutanı Erdoğan Dur, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediyesi Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dev Türk bayrağıyla binlerce kişi yürüyüşte FETÖ ihanetini lanetlerken, şehitler için tekbirler unutulmadı. - HAKKARİ

Yüksekova, 15 Temmuz, Hakkari, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yüksekova'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı - Son Dakika


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