Yüksekova\'da Buzlar Temizlendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yük taşımacılığı yapan Sefer Ürek (47), refüjde oluşan buzları kürekle temizledi. Ürek, "Bebek ve engelli arabaları geçemiyordu, ben de buzları kırıp, temizledim" dedi.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle ilçe genelinde kaldırımlarda yoğun buzlanma ve kar yığını oluştu. Buzlanma nedeniyle özellikle yayalar, bebek arabası kullanan aileler ve engelli bireyler, günlük yaşamda zorluk çekti.

İlçede 3 tekerlekli bisikletiyle yük taşımacılığı yapan Sefer Ürek ise Cengiz Topel Caddesi'nde refüj ve kaldırım girişlerinde oluşan buzları kürekle kırıp temizledi. Ürek, bu sayede bebek arabaları ve engelli bireylerin tekerlekli sandalyelerinin rahatça geçilebilmesini sağladı.

Çevredekilerin takdirini kazanan Ürek, "Yaya yolunda oluşan buzları kıran veya temizleyen olmayınca özellikle bebek arabaları ve engelli arabaları geçemiyordu. Ben de kürekle buzları kırıp temizledim. Bu şekilde bebek arabası ve engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle geçmesini sağladım" dedi.