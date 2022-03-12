Yüksekova'da uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da uyuşturucu ele geçirildi

12.03.2022 14:34
Yüksekova'da uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 2 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 2 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Mart 2022 günü Yüksekova ilçesi Yeni Köprü Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın arka lastik içlerine özel olarak zulalanmış vaziyette; 4 paket halinde 2.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı 15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı MSB zorlu kış şartlarında kahramanca görev yapan Mehmetçiği paylaştı MSB zorlu kış şartlarında kahramanca görev yapan Mehmetçiği paylaştı

Uyuşturucu, Yüksekova, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 14:46:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement