Yüksekova-Şemdinli Yolunda Kar ve Tipi Etkili

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla güzergah ulaşıma kapandı.
Bölgede kar temizleme çalışması yürüten Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak araçların geçişini sağladı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü bölgede trafik kontrollü sağlanırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, çığ riski nedeniyle zorunlu olmadıkça yollara çıkılmaması uyarısında bulundu.
