Yüksel Hisar, Salihli Esnaf Odası Başkanı Seçildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası'nda mevcut başkan Yüksel Hisar, 4 oy farkla yeniden seçilerek güven tazeledi.

Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası, olağan genel kurulunu odanın tesisleri olan Golimpik halı sahada gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanvekili olan Mehmet Akgül'ün yaptığı kongrede başkanlık için 2 aday yarıştı. Kullanılan 991 oyun 491'ini alan mevcut başkan Yüksel Hisar tekrar oda başkanlığına seçildi. 13 oyun geçersiz sayıldığı kongrede Hasan Coşkun ise 487 oy aldı.

9. kez güven tazeleyen Başkan Yüksel Hisar, "Bu göreve kazanarak geldim, son dönemimde de kazanarak gideceğim" dedi.

Yüksel Hisar başkanlığındaki Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası yönetimi Bekir Yılmaz, Ergül Buz, Ayhan Akın, Ahmet Dağhan, Hüseyin Bacak, Mehmet Doymaz, Ahmet Acar, Mesut Özcan'dan oluşurken, denetim kurulu ise İsmail Doğangönül, Ali Durmuş ve Mustafa Yıldız'dan oluştu. - MANİSA