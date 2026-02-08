Yüksel Sarıçiçek Zagreb Open\'da Şampiyon

Mikail KARAMAN/ANKARA, MİLLİ güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'i 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. 2'nci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 yenen Sarıçiçek, çeyrek finalde ev sahibi Hırvatistan'dan Filip Sacic'i 3-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 4-3 mağlup ederek finale çıktı. Final müsabakasında Moldovalı Mihail Bradu ile mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, mücadeleyi 5-0 kazanarak UWW 1'inci Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nı altın madalya ile tamamladı.