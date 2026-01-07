Yumurta Alerjisi Olan Genç Kızın Ölümü Soruşturuluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yumurta Alerjisi Olan Genç Kızın Ölümü Soruşturuluyor

07.01.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da doğum günü pastası yedikten sonra hayatını kaybeden Remziye Horuz'un ölümü araştırılıyor.

(AĞRI) - Ağrı'da yumurta alerjisi olan Remziye Horuz'un doğum günü pastasını yedikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, genç kızın arkadaşlarının pasta aldıkları sırada iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntü ve seslerin çözümü yapılacak.

ANKA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ağrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda doğum günü kutlaması sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Remziye Horuz'un ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, pastanın satıldığı pastanenin güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girdi.

Soruşturma Savcısı, genç kıza doğum günü sürprizi yapan arkadaşlarının, "pastayı alırken yumurta alerjisi olduğunu belirttikleri" yönündeki beyanları üzerine, kayıtları Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderdi.

Savcılık, kamera kayıtları üzerinde ses analizi isteyerek, alışveriş esnasındaki konuşmaların tespitini istedi.

Ayrıca dosyanın şüphelilerinin, ölüm olayının gerçekleşmesinin ardından birbirleriyle telefon irtibatlarının olup olmadığı da araştırılıyor.

Remziye Horuz'un kesin ölüm nedenine ilişkin otopsi raporunun da gelecek günlerde dosyaya girmesi bekleniyor.

Savcılığın talimatıyla pastanın yumurta içerip içermediğine ilişkin de yetkili kurumlardan rapor talep edilmişti.

Olayın geçmişi

Ağrı'da, Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Remziye Horuz (25) doğum günü kutlamasının ardından fenalaşmış, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmişti.

Horuz'a doğum günü sürprizi yapan arkadaşları, il merkezindeki pastaneden "arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdiklerini" dile getirmişlerdi.

Ölüm üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Güvenlik, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurta Alerjisi Olan Genç Kızın Ölümü Soruşturuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:46:14. #7.11#
SON DAKİKA: Yumurta Alerjisi Olan Genç Kızın Ölümü Soruşturuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.