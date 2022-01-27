Üye Girişi
YUMURTA SAYISI DÜŞÜK KADINLARA UZMANINDAN PRP ÖNERİSİ - Son Dakika

YUMURTA SAYISI DÜŞÜK KADINLARA UZMANINDAN PRP ÖNERİSİ

27.01.2022 09:15

Halk arasında yumurtalık gençleştirme olarak da bilinen PRP yöntemine ilişkin Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, 'PRP yöntemiyle yaklaştığımız erken menopoz olgularında kendiliğinden gebelikler oluşuyor.

Halk arasında yumurtalık gençleştirme olarak da bilinen PRP yöntemine ilişkin Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, 'PRP yöntemiyle yaklaştığımız erken menopoz olgularında kendiliğinden gebelikler oluşuyor. Yöntem, hastanın kendi yumurtasıyla gebe kalması ve doğurganlığını koruması için bir fırsat veriyor' dedi.

Saç dökülmesinden cilt gençleştirmeye, ağrı tedavisinden ortopedik pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılan PRP'nin kısırlığın tedavisinde de yenilikçi çözümler sunduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, 'Eğer evlilik ya da bir birliktelik yoksa özelikle 35 yaş üstündeki hastalarda mutlaka yumurta dondurmayı öneriyoruz. 16, 18, 20 yaş da dahil genç kızlar menopoza girebilir. Bu tür durumlarda mutlaka farkındalığın olması lazım. Maalesef farkındalık da az olduğu için bu hastalarda yumurta dondurma işlemi gecikiyor ve sonrasında ya az yumurta çıkıyor ya da hiç çıkmıyor. Bu olgularda biz PRP yöntemi kullanıyoruz ve gerçekten başarılıyız' diye konuştu.

PRP YÖNTEMİYLE KENDİLİĞİNDEN GEBELİK GELİŞEBİLİYOR

Ortalama 200'ün üzerinde klinik olarak PRP yaptıklarını ve çok iyi deneyimleri olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Attar, 'PRP yöntemiyle yaklaştığımız erken menopoz olgularında kendiliğinden gebelikler oluşuyor. Yumurtalık rezervini arttırdığını da bizim verilerimiz kanıtlıyor. Erken menopoz olgularında da bir tedavi yöntemi. Hastaya en azından kendi yumurtasıyla gebe kalması için veya doğurganlığını korumak için bir fırsat veriyor' ifadelerini kullandı.

DOĞRU HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ

PRP'nin tartışılan bir konu olduğunu ve kanıta dayalı henüz bir veri olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Attar, 'Klasik tüp bebek yönteminde de mikroenjeksiyon yönteminde de kanıta dayalı olmadan tedaviler yürüdü. Büyük bir talep var. Bu yönde eleştirilmesine ve ön yargılı olmasına ben karşıyım' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Attar, PRP'nin her hastaya uygulanmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

'İleri yaş hastası, az yumurta çıkan hastaya da PRP yapıyoruz. Her hastaya da PRP uygulayamıyoruz. Bir sınıflama sistemi var. Yumurta hacimleri göreli olarak iyi, yaşları göreli olarak daha genç olan hastaları seçiyoruz ve bunlara PRP uyguluyoruz. Bir grupta da yumurta hacimleri çok küçük, menopoz süresi çok uzun, hastanın yaşı ileri olanlara da PRP çok fazla uygulamıyoruz. Seçerek uyguladığımız hastalarda sonuçlar gayet iyi. Erken yumurtalık yetmezliklerinde ve yumurta rezervi azalmış hastalarda PRP tam bir tedavi yöntemi.'

İLERLEYEN ZAMANDA RUTİN BİR YÖNTEM HALİNE GELECEK

İlerleyen zaman içerisinde PRP'nin tüm dünyada tüp bebek tedavilerinde rutin uygulanan bir yöntem haline geleceğini söyleyen Prof. Dr. Attar, 'Güvenilirliği konusunda bir problem yok. Görünen bir yan etkisi yok. Bunu nasıl dize ve yüze enjekte ediyorlarsa biz de bunu yumurtalığa enjekte ediyoruz. Hastanın kendi hücreleri ve iyi sonuçlar alıyoruz. Ön yargılardan dolayı bu sonuçları yayınlamak da zor oluyor' dedi.

YUMURTA SAYISI DÜŞÜK KADINLARA UZMANINDAN PRP ÖNERİSİ
YUMURTA SAYISI DÜŞÜK KADINLARA UZMANINDAN PRP ÖNERİSİ
YUMURTA SAYISI DÜŞÜK KADINLARA UZMANINDAN PRP ÖNERİSİ

YORUMLAR
500

Kadın Hastalıkları, Yumurta, Doğum, Bebek, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUMURTA SAYISI DÜŞÜK KADINLARA UZMANINDAN PRP ÖNERİSİ - Son Dakika


Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu? Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?         
11:30
Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti         
11:20
Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor         
11:15
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:23 Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
11:17 Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı aynı balık restoranında öldürülmüştü
11:15 Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?
11:11 İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil
11:07 Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey'e şaşırtan kumpas!
10:58 Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı
10:45 Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 11:35:33. #1.12#
SON DAKİKA: YUMURTA SAYISI DÜŞÜK KADINLARA UZMANINDAN PRP ÖNERİSİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement