Yumurtalık Denizin Kızları Geliştirme ve Üretimi Destekleme Kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Yumurtalık ilçesinde Denizin Kızları Geliştirme ve Üretimi Destekleme Kooperatifi kuruldu.
Başkan Fatoş Cankurt, AA muhabirine, ilçenin gelişimine katkı koyacak çalışmalar yapmayı amaçladıklarını kaydetti.
Cankurt, ortaklarının ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimiyle bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek istediklerini belirtti.
- Kaynak: AA
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