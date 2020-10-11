Yumurtalık Denizin Kızları Geliştirme ve Üretimi Destekleme Kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Cankurt, ortaklarının ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimiyle bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

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