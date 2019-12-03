Yumurtalık'ta 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı
6 saat önce
Yumurtalık ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Yumurtalık ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
İlçede bu yıl ikincisi düzenlenen fuara, Meryem Ali Öztürk Orta Okulu öğrencileri katıldı.
Fuarda görev alan 29 öğrenci, 4 branşta 23 proje sergiledi.
Etkinliğe katılan Yumurtalık Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Onar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir ve vatandaşlar öğrencilerin projelerini inceledi.
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