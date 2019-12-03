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Yumurtalık'ta 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı

6 saat önce

Yumurtalık ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Yumurtalık'ta 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı, System.String[]

Yumurtalık ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

İlçede bu yıl ikincisi düzenlenen fuara, Meryem Ali Öztürk Orta Okulu öğrencileri katıldı.

Fuarda görev alan 29 öğrenci, 4 branşta 23 proje sergiledi.

Etkinliğe katılan Yumurtalık Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Onar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir ve vatandaşlar öğrencilerin projelerini inceledi.

Yumurtalık, Ali Öztürk, Meryem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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