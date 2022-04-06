Yunak'ta "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunak'ta "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek" etkinliği düzenlendi

06.04.2022 16:06
Yunak'ta "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek" etkinliği düzenlendi

Yunak'ta küfür ve argo kelimelerin konuşulmaması için kampanya başlatıldı.

Yunak'ta küfür ve argo kelimelerin konuşulmaması için kampanya başlatıldı.

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Yunak Kaymakamlığı ile Yunak Belediye Başkanlığı işbirliğinde "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek " konulu sosyal farkındalık etkinliği düzenledi.

Proje kapsamında Yunak Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile proje ortağı resmi kurum çalışanları hazırladıkları "Diline de oruç tuttur", "Sevgi diliyle konuşalım", "Küfürsüz hava sahası", "Söze saygı küfre hayır" sloganları içeren broşürleri dağıttı. Öğrenciler, vatandaşların sıkça gittiği mekanlara da afiş astı.

Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, "Ramazanın bereketiyle feyizlendiğimiz bugünlerde oruç tutmanın sadece açlık olmadığını dilimize, davranışlarımıza, hal ve hareketlerimize dikkat çekmek anlamında farkındalığı sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Yunak halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık." dedi.

YORUMLAR
500
Foça eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim'e gözyaşlarıyla veda Foça eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim'e gözyaşlarıyla veda Yolsuzluk operasyonundan tutuklanan Avcılar'ın eski Belediye Başkanı iddiaları reddetti: Özgeçmişim temiz! Yolsuzluk operasyonundan tutuklanan Avcılar'ın eski Belediye Başkanı iddiaları reddetti: Özgeçmişim temiz!

Belediye Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak'ta 'Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yunak'ta "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement