Yunak'ta "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Yunak'ta küfür ve argo kelimelerin konuşulmaması için kampanya başlatıldı.

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Yunak Kaymakamlığı ile Yunak Belediye Başkanlığı işbirliğinde "Temiz Dil, Temiz Ahlak, Temiz Gelecek " konulu sosyal farkındalık etkinliği düzenledi.

Proje kapsamında Yunak Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile proje ortağı resmi kurum çalışanları hazırladıkları "Diline de oruç tuttur", "Sevgi diliyle konuşalım", "Küfürsüz hava sahası", "Söze saygı küfre hayır" sloganları içeren broşürleri dağıttı. Öğrenciler, vatandaşların sıkça gittiği mekanlara da afiş astı.

Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, "Ramazanın bereketiyle feyizlendiğimiz bugünlerde oruç tutmanın sadece açlık olmadığını dilimize, davranışlarımıza, hal ve hareketlerimize dikkat çekmek anlamında farkındalığı sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Yunak halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık." dedi.