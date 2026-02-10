Yunan Askeri Personel Çin'e Bilgi Sızdırmaktan Tutuklandı - Son Dakika
Yunan Askeri Personel Çin'e Bilgi Sızdırmaktan Tutuklandı

10.02.2026 22:25
Yunan askeri personeli, gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Çin'e gizli askeri bilgileri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Gizli askeri bilgileri üçüncü kişilere vererek ulusal çıkarlara zarar vermekle suçlanan şüpheli, bugün askeri hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 9 saat süren ifade işlemlerinin ardından 54 yaşındaki zanlının avukatı Vasilis Hirdaris, gazetecilere sürece ilişkin açıklama yaptı.

Hirdaris, saatler süren ifade maratonunun ardından müvekkili için tutuklama kararının çıktığını bildirdi.

Müvekkilinin tutuklanmasını güvenlik gerekçesiyle kendisinin de talep ettiğini belirten Hirdaris, müvekkilinin sorumluluğunu kabul ettiğini ancak isnat edilen tüm suçlamaları benimsemediğini söyledi.

Zanlının gizli belgeleri herhangi bir devlet kurumuna vermediğini savunan Hirdaris, "Çin ve diğer Asya ülkelerinden firmalara, Avrupa ve NATO ülkelerinde yatırım fırsatları konusunda danışmanlık yapan bir şirketle çalıştığını düşünüyordu. Çin'e yaptığı bir seyahatin ardından durum değişti. NATO ve diğer hassas konulara ilişkin belgeler hakkında bilgi vermesi için kendisine baskı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Hirdaris, müvekkilinin tehdit edildiğini ve bu nedenle istemediği bir sürecin içine sürüklendiğini öne sürerek, zanlının kaleme aldığı mesajı basın mensuplarıyla paylaştı.

Zanlı, avukatı aracılığıyla ilettiği mesajında, sürece istemeden dahil olduğunu savunarak ülkesinden, silahlı kuvvetlerden, meslektaşlarından ve ailesinden özür diledi.

Mesajda, "Askeri yargıya tam güven duyuyor, adil ve makul bir cezayla cezalandırılmayı talep ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, bir silahlı kuvvetler personelinin "ulusal çıkarlara zarar verme riski oluşturacak şekilde gizli askeri bilgileri üçüncü kişilere temin ettiğine" dair güçlü kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Zanlının gizli belgeleri üçüncü ülkelere sızdırdığını itiraf ettiği belirtilirken, Yunan basınında söz konusu bilgilerin Çin'e ve NATO'ya ilişkin olduğu yönünde haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

