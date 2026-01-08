Yunan Çiftçiler 48 Saat Yolla Kapatma Eylemi Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunan Çiftçiler 48 Saat Yolla Kapatma Eylemi Başlattı

08.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümetin yetersiz destek önlemlerine karşı çiftçiler yol kapatma eylemlerine başladı; trafik aksadı.

Yunanistan genelinde haftalardır protesto eylemlerini sürdüren çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne yönelik açıkladığı destek önlemlerini yetersiz bularak 48 saatlik yol kapatma eylemine başladı.

Çiftçiler, başta Atina-Selanik otoyolu olmak üzere ülkenin birçok noktasında ulusal yolları, otoyol gişelerini, tünelleri ve kritik kavşakları traktörlerle trafiğe kapattı. 48 saatlik yol kapatma eylemleri kapsamında bazı bölgelerde gümrük kapılarında da kamyon geçişleri durduruldu.

Polis ekipleri, yol kapatmalar nedeniyle trafiği alternatif güzergahlara yönlendirirken, özellikle Orta Yunanistan, Tesalya ve Mora Yarımadası'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, sürücülere "zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları" çağrısında bulundu.

Çiftçi temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, artan üretim maliyetleri, yüksek enerji ve yakıt fiyatları, düşük ürün fiyatları ile vergi ve sigorta yüklerinin sektörü sürdürülemez hale getirdiğini belirtti.

Açıklanan destek paketinin, bu temel sorunlara çözüm getirmediğini vurgulayan çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemleri daha da sertleştireceklerini duyurdu.

Bazı çiftçi birlikleri, doğrudan Başbakan ile görüşme talep ettiklerini, bu talep karşılanmadığı sürece yol kapatma eylemlerinin sürebileceğini bildirdi.

Hükümet yetkilileri ise "diyalog" çağrısı yaparak, kamu düzenini bozacak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da Aralık 2025'ten bu yana süren çiftçi eylemleri nedeniyle otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları zaman zaman kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Ülkede çiftçi eylemlerinin, son yılların en yaygın ve etkili protestoları arasında yer aldığı değerlendirilirken; eylemlerin ekonomi ve günlük yaşam üzerindeki etkilerinin ileriki günlerde daha net hissedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan Çiftçiler 48 Saat Yolla Kapatma Eylemi Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:45
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham’ın hareketleri gülümsetti
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti
20:29
Suriye ordusu, Halep’te PKKYPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 21:00:05. #7.11#
SON DAKİKA: Yunan Çiftçiler 48 Saat Yolla Kapatma Eylemi Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.