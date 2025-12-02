Yunanistan'da çiftçiler eylemde, İpsala Sınır Kapısı kapandı - Son Dakika
3-sayfa

Yunanistan'da çiftçiler eylemde, İpsala Sınır Kapısı kapandı

Yunanistan\'da çiftçiler eylemde, İpsala Sınır Kapısı kapandı
02.12.2025 22:15
Yunanistan'da çiftçilerin artan üretim maliyetleri ve düşen alım fiyatlarına karşı başlattığı protestolar, Türkiye sınırını da etkiledi. Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı, Yunan çiftçilerin traktörlerle yolu engellemesi nedeniyle saatlerdir geçişe kapalı durumda.

Yunanistan'da haftalardır tırmanan çiftçi tepkisi, bu kez Türkiye sınırına kadar uzandı. Üretim maliyetlerindeki artışa ve düşük alım fiyatlarına isyan eden Yunan çiftçiler, traktörleriyle Kipi Sınır Kapısı'nı kapatarak geçişleri durdurdu. İpsala'nın karşısındaki kapıda saatlerdir hiçbir araç hareket edemiyor.

GEÇİŞLER TAMAMEN DURDU

Yunanistan'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına, artan üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına karşı başlattığı protesto, Türkiye sınırını da etkiledi. İpsala Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nda toplanan çiftçiler, akşam saatlerinde traktörleriyle yolu kapatarak geçişlere tamamen engel oldu.

ARAÇ KUYRUKLARI UZADI

Saat 19.00'dan bu yana iki ülke arasındaki sınır kapısından geçiş sağlanamadığı belirtildi. Eylemin başlamasıyla birlikte sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen vatandaşlar ve ticari araçlar beklemeye alınırken, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmek isteyenler de kapıdan çıkış yapamadı.

Yetkililer, sürücülere Pazarkule-Kastanies ve diğer alternatif sınır kapılarını kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak Yunanistan genelinde çiftçilerin zaman zaman farklı noktalarda da benzer eylemler düzenlediği, bu sebeple alternatif güzergahlarda da yoğunluk yaşanabileceği ifade edildi.

Çiftçiler; akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerinde alım fiyatlarının artırılması gibi taleplerini yineliyor. Eylemin ne zaman sona ereceğine ilişkin Yunan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Bizim polisi örnek alsınlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
