Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

11.04.2022 12:04
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan İ.A, M.A, O.Y, E.Y, A.A. ve E.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.A, M.A, E.Y. ve A.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince 4 gün önce Enez ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan İ.A, M.A, O.Y, E.Y, A.A. ve E.A. yakalanmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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