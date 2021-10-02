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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı

02.10.2021 07:42

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesi Malkara Yolunda bir grup FETÖ şüphelisinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Kısa sürede söz konusu bölgeye giden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurarak, aracın içerisinde arama ve şahısların kimlik kontrolünü yaptı.

Arama ve kontrollerde meslekten ihraç öğretmen M.K., ihraç askeri okul öğrencisi Z.K., ihraç astsubay Y.S., İ.Y. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye sevk edilen F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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