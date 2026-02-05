Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye geliyor

05.02.2026 14:37
ANKARA (İHA) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Ziyaretin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirten Duran şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir." - ANKARA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.