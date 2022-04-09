Yunanistan, Batı Trakya Türklerini araştıran akademisyene giriş yasağı koydu - Son Dakika
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Yunanistan, Batı Trakya Türklerini araştıran akademisyene giriş yasağı koydu

09.04.2022 20:54
Yunanistan, Batı Trakya Türklerini araştıran akademisyene giriş yasağı koydu

Yunanistan, Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEP) Partisi hakkında kitap yazan akademisyen Murat Derin'e giriş yasağı koydu.

Yunanistan, Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEP) Partisi hakkında kitap yazan akademisyen Murat Derin'e giriş yasağı koydu.

Trakya Üniversitesinde görev yapan, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Derin, AA muhabirine, bugün sabah saatlerinde araştırma yapmak üzere İpsala-Kipi sınır kapısından Yunanistan'a giriş yapmak isterken Yunan sınır polisince geri çevrildiğini söyledi.

Sınır polislerinin, kendisine ülkeye girişinin yasak olduğunu ve dolayısıyla sınırdan geçişine müsaade edemeyeceklerini söylediğini aktaran Derin, "'Sorun nedir, neden girişim engelleniyor?' diye sorduğumda ilk olarak 'bilmiyoruz', daha sonra ise 'Sen neden olduğunu bilirsin' denildi." ifadesini kullandı.

Derin, Yunan polisinden konuya ilişkin resmi belge talebinde bulunduğunu belirterek, kendisine "Kabul Edilemez Yolcu Formu" verildiğini ve formun üzerinde "Ulusal Bilgi Sistemi" kısmının işaretli olduğunu dile getirdi.

Gerekçe gösterilmedi

Batı Trakya ve Dr. Sadık Ahmet'in kurduğu DEP Partisi üzerine araştırmalar yapan bir akademisyen olarak Yunanistan'ın söz konusu tavrına "şaşırmadığını" söyleyen Derin, "Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, herhangi bir suç ya da soruşturma olmamasına rağmen tarafıma böyle bir muamelede bulundu." diye konuştu.

Derin, Yunan makamlarının bu tür uygulamalarının kendisini yıldıramayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün Batı Trakya Türklerinin asırlardır çektikleri çileleri ve Yunan Vatandaşlık Yasası'nın 19. maddesi kapsamında vatandaşlıktan atılıp, gümrüklerden geri çevrilenleri gayet iyi anladım. Bana bir Türk vatandaşı olarak bu muamelede bulunan Yunanistan, Batı Trakya Türklerine neler yapmaz? Yunanların hiçbir gerekçe göstermeden yaptığı uygulama, ne kadar doğru çalışmalar yaptığımı teyit etmiş oldu."

Akademisyen Derin'in "Batı Trakya Türklerinin Gür Sesi Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi" adlı kitabı, Batı Trakya Kültür Eğitim Şirketi tarafından geçen yıl yayımlanmıştı.

YORUMLAR
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Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı

Trakya Bölgesi, Sadık Ahmet, Yunanistan, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan, Batı Trakya Türklerini araştıran akademisyene giriş yasağı koydu - Son Dakika


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