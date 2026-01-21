Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler artırıldı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Attiki Bölgesi'nde bulunanların cep telefonlarına acil koduyla gönderdiği mesajda, vatandaşları öğleden sonra beklenen kötü hava koşullarına karşı uyardı. Vatandaşlardan mümkün olduğunca az trafiğe çıkmaları ve yetkililerin talimatlarını takip etmeleri istendi.

İçişleri Bakanlığı, kamu çalışanlarının bugün kötü hava koşulları gereği işe gelmemeleri halinde mazeretli sayılacaklarını, işe gidemeyenlerin mümkünse çevrim içi çalışacaklarını duyurdu.

Özel sektörde ise açık alanlarda yapılan çalışmaların durdurulması, mümkün olan koşullarda çevrim içi çalışmaya geçilmesi, iş yerinde fiziksel bulunma gerekliliği olan durumlarda iş giriş ve çıkış saatlerinin hava koşullarına göre düzenlenmesine karar verildi.

Batı Yunanistan'da da hakim şiddetli rüzgar nedeniyle Trafik Emniyet Müdürlüğünün kararıyla, Rio-Antirio köprüsünde motosiklet, karavan ve boş kamyon veya tır geçişleri yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin vatandaşlardan ağaç devrilmesine ilişkin çok sayıda uyarı aldığı bildirildi. Öte yandan, demir yoluna ağaçların devrilmesi nedeniyle Rio'daki tren seferleri iptal edildi.

Attiki Bölge Valiliğinin dün aldığı karar çerçevesinde, bugün için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların kapanmasına ve öğrencilerin derslerini uzaktan eğitimle çevrim içi yapmasına karar verilmişti.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, bugün başkent Atina ve çevresinde hakim olan yağışlar öğle saatlerini takiben şiddetlenecek. Rüzgarın hızı ise zaman zaman saatte 55 kilometreye ulaşacak. Şiddetli yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.