Yunanistan'da suç örgütü Altın Şafak Partisinin yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası - Son Dakika

Yunanistan'da suç örgütü Altın Şafak Partisinin yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası

14.10.2020 14:23
Yunanistan'da suç örgütü Altın Şafak Partisinin yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası, System.String[]

Yunan mahkemesi, aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu "suç örgütü yönetmekten" 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yunan mahkemesi, aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu "suç örgütü yönetmekten" 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Başkent Atina'daki Temyiz Mahkemesi, karar duruşmasında "suç örgütü yönettiklerine ve bu örgütün mensubu olduklarına" hükmedilen Altın Şafak Partisinin lider kadrosu ve üyelerine verilen cezaları açıkladı.

Partinin lideri Mihaloliakos ve diğer yöneticileri Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas, 13'er yıl hapis cezası aldı.

Artemis Matheopulos'a da "suç örgütü yönetmek" suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, davada yargılanan diğer sanıklar ise "suç örgütüne üye olmak" suçundan 5 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Parti üyesi Yorgo Rupakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Suç örgütü ilan edilmişti

Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, 454 duruşmanın ardından geçen çarşamba Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti.

Atina'nın Keratsini semtinde 2013'te sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, şarkıcı Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı.

Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 69 sanık suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.

Yönetici kadrosunda Türk bayrağını yırtan Lagos da var

Ceza alanlar arasında bulunan eski Altın Şafak milletvekili Lagos, ocakta Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtmıştı.

Altın Şafak Partisi'nden 2019'da AP milletvekilliğine seçildikten sonra bu partiden istifa eden Lagos, "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu.

47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle şimdiye kadar 2 kez tutuklanmış ve ceza almıştı.

Parlamentoda 3. parti konumuna yükselmişti

1980'de ırkçı ve Neonazi yanlısı görüşleriyle tanınan Nikos Mihaloliakos tarafından kurulan Altın Şafak Partisi, mali kriz döneminde ülkenin 3. partisi konumuna yükselerek, 2012'deki seçimlerde 300 sandalyeli parlamentoda 18 sandalye ile ilk kez meclise girmeyi başarmıştı.

Yunanistan'da 2019'da yapılan genel seçimlerde, Altın Şafak yüzde 2,93 oy oranıyla, yüzde 3'lük seçim barajını aşamadığı için parlamento dışında kalmıştı.

Altın Şafak Partisi, Yunanistan, Yunan, Lagos, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da suç örgütü Altın Şafak Partisinin yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası - Son Dakika

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