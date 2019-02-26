Yunanistan'ın Girit Adası'nda Fırtına: 1 Ölü

Yunanistan'da 2 gündür etkili olan fırtına Girit Adası'nda hayatı durma noktasına getirirken, bir kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da 2 gündür etkili olan fırtına Girit Adası'nda hayatı durma noktasına getirirken, bir kişi yaşamını yitirdi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, dün Girit Adası'nın Hanya ilinde aracıyla sel sularına kapılarak kaybolduğu bildirilen 61 yaşında bir kişinin cesedine ulaşıldı.



Ada'nın tümünü etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle Hanya ilinde biri tarihi olmak üzere en az yedi köprünün yıkıldığı, toprak kaymaları yüzünden şehirler arası yolların uzun süre trafiğe kapandığı, Rethimnos ilinde ise nehirlerin taşma riskine karşı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.



Yunanistan'da ayrıca fırtına nedeniyle ana karadan Ege adalarına birçok sefer iptal edildi.

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