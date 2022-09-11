"Mavi Marmara", 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu - Son Dakika
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"Mavi Marmara", 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu

11.09.2022 10:24
"Mavi Marmara", 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu

Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının, dün saat 13.27'de Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken taciz ateşi açtığı ticari geminin, İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Özgürlük Filosu"nun 6 gemisinden en büyüğü "Mavi Marmara" olduğu anlaşıldı.

Yunanistan'ın saldırısı ile "Mavi Marmara", uluslararası sularda İsrail'in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu.

Eski adı Mavi Marmara olan "Anatolian", üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık arttırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

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Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi! Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi! (DRONE) Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi (DRONE) Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
Kaynak: AA

Yunanistan, Marmara, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Mavi Marmara', 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Mavi Marmara", 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu - Son Dakika
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