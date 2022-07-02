Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi

02.07.2022 20:10
Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi

Romanya'da 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi.

Romanya'da 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi.

Bükreş YEE'den yapılan açıklamada, Romanya'da 2011 yılından bu yana kamu görevlilerine, yabancı diplomatlara ve askeri personele Türkçe kursları verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkçe öğretimi projesi kapsamında bugüne kadar 7 dönemde yaklaşık 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verildiği kaydedildi.

Türkçe kurslarına ilginin artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, Enstitüsü'nün yürüttüğü projelerle her alanda Türk-Rumen dostluğunun geliştiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi - Son Dakika

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