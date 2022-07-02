Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi

Bükreş YEE'den yapılan açıklamada, Romanya'da 2011 yılından bu yana kamu görevlilerine, yabancı diplomatlara ve askeri personele Türkçe kursları verildiği hatırlatıldı.

Romanya 'da 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Romanya, Güncel, Son Dakika

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