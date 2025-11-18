Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Tepebaşı'nın Projelerini İnceledi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı konuk etti. Ziyaretinde Balaban, Tepebaşı Belediyesi'nin Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi başta olmak üzere birçok örnek projesini yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Geçen günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açılan Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi, ziyaretçilerin takdirini toplamaya devam ediyor.

Ataç eşliğinde Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini yerinde inceleyen Balaban, Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi çatısı altındaki Yeşiltepe Belde Evi, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Koroları Eğitim Merkezi, Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile ilgili bilgi aldı. Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin ardından Melih Savaş Yaşam Köyü'nü de ziyaret eden Balaban, bir alzheimer konukevini, fizyoterepi merkezini ve İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'ni gezerek Ataç'tan bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından konuşan Balaban, şunları söyledi:

"Vizyonlu olmak gerçekten farklı"

"Biz Ahmet Başkanı gıyaben yıllardır tanıyorduk ama dostluğumuz kendisinin Yunusemre Belediyesi'ni ziyaretiyle başladı. Ahmet Ağabey sağ olsun bizi kabul etti. Kendisinden çok şey öğreniyoruz. Projelere hayran kaldım. Vizyonlu olmak gerçekten farklı. Bana göre Türkiye'nin en deneyimli belediye başkanlarından biri. Ahmet Ağabey, Tepebaşı'nı şampiyonlar ligine taşımış. Ferdi Zeyrek Başkanımızın adının verildiği merkez gerçekten bir vefa örneği. Takip etmiştim, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de övgüyle söz etmişti. Öğreneceğimiz çok şey var. Belde evleri, kadınlar için projeler, sanat projeleri, Down sendromlu gençlerin çalıştığı kafeler, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği çok önemli projeler. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde apayrı bir dünya kurulmuş. Üniversite öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi çok önemli. Bunlar ilham alacağımız projeler. Ahmet Ağabey insana dokunmuş. Eskişehir'de marka olmuş bir isim. Birçok şey öğrendik ama ara sıra kendisini rahatsız edip öğrenmeye devam edeceğiz. Yunusemre, Özgür Bey'in ilçesi olduğu için bir kat daha fazla dikkat çekiyor. Biz de yakışır şekilde işler yapmaya gayret ediyoruz."

"Başkanlarımız bizi takdir ediyor, örnek alıyor"

Balaban'a ziyaretleri için teşekkür eden Ataç ise "Biz her iki belediye olarak sosyal belediyeciliğin gerektirdiklerini uygulamaya çalışıyoruz, doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Ben Tepebaşı'ndaki projelerimiz için 'dualı projeler' derim. Yapılan iş insana dokunacak, çok yönlü olacak. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz projeleri Başkan Balaban ile yerinde inceledik. Tepebaşı Belediyesi koruyucu hekimliği önemsiyor, kadına önem veriyor, fırsat sağlıyor, çocuklarımıza yeni kapılar açmaya çalışıyor, gençlerin her anlamda yanında oluyor, engelli bireylerimizin, deneyimli yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor. Böyle olunca da Semih Başkan gibi değerli belediye başkanlarımız bizi takdir ediyor, örnek alıyor" ifadelerini kullandı.

Ataç ayrıca, Tepebaşı ve Yunusemre Belediyeleri'nin kardeş şehir olmaları için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.