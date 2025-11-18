Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Tepebaşı'nın Projelerini İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Tepebaşı'nın Projelerini İnceledi

18.11.2025 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı konuk ederek, Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi ve diğer sosyal projeleri yerinde inceledi. Balaban, Tepebaşı'nın projelerine hayran kaldığını ve bu projelerin ilham verici olduğunu belirtti.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı konuk etti. Ziyaretinde Balaban, Tepebaşı Belediyesi'nin Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi başta olmak üzere birçok örnek projesini yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Geçen günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açılan Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi, ziyaretçilerin takdirini toplamaya devam ediyor.

Ataç eşliğinde Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini yerinde inceleyen Balaban, Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi çatısı altındaki Yeşiltepe Belde Evi, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Koroları Eğitim Merkezi, Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile ilgili bilgi aldı. Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin ardından Melih Savaş Yaşam Köyü'nü de ziyaret eden Balaban, bir alzheimer konukevini, fizyoterepi merkezini ve İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'ni gezerek Ataç'tan bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından konuşan Balaban, şunları söyledi:

"Vizyonlu olmak gerçekten farklı"

"Biz Ahmet Başkanı gıyaben yıllardır tanıyorduk ama dostluğumuz kendisinin Yunusemre Belediyesi'ni ziyaretiyle başladı. Ahmet Ağabey sağ olsun bizi kabul etti. Kendisinden çok şey öğreniyoruz. Projelere hayran kaldım. Vizyonlu olmak gerçekten farklı. Bana göre Türkiye'nin en deneyimli belediye başkanlarından biri. Ahmet Ağabey, Tepebaşı'nı şampiyonlar ligine taşımış. Ferdi Zeyrek Başkanımızın adının verildiği merkez gerçekten bir vefa örneği. Takip etmiştim, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de övgüyle söz etmişti. Öğreneceğimiz çok şey var. Belde evleri, kadınlar için projeler, sanat projeleri, Down sendromlu gençlerin çalıştığı kafeler, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği çok önemli projeler. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde apayrı bir dünya kurulmuş. Üniversite öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi çok önemli. Bunlar ilham alacağımız projeler. Ahmet Ağabey insana dokunmuş. Eskişehir'de marka olmuş bir isim. Birçok şey öğrendik ama ara sıra kendisini rahatsız edip öğrenmeye devam edeceğiz. Yunusemre, Özgür Bey'in ilçesi olduğu için bir kat daha fazla dikkat çekiyor. Biz de yakışır şekilde işler yapmaya gayret ediyoruz."

"Başkanlarımız bizi takdir ediyor, örnek alıyor"

Balaban'a ziyaretleri için teşekkür eden Ataç ise "Biz her iki belediye olarak sosyal belediyeciliğin gerektirdiklerini uygulamaya çalışıyoruz, doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Ben Tepebaşı'ndaki projelerimiz için 'dualı projeler' derim. Yapılan iş insana dokunacak, çok yönlü olacak. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz projeleri Başkan Balaban ile yerinde inceledik. Tepebaşı Belediyesi koruyucu hekimliği önemsiyor, kadına önem veriyor, fırsat sağlıyor, çocuklarımıza yeni kapılar açmaya çalışıyor, gençlerin her anlamda yanında oluyor, engelli bireylerimizin, deneyimli yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor. Böyle olunca da Semih Başkan gibi değerli belediye başkanlarımız bizi takdir ediyor, örnek alıyor" ifadelerini kullandı.

Ataç ayrıca, Tepebaşı ve Yunusemre Belediyeleri'nin kardeş şehir olmaları için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Ahmet Ataç, Belediye, Tepebaşı, Balaban, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Tepebaşı'nın Projelerini İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan görüntü Mezar taşına sardılar Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?
Eski Başbakan’a idam cezası İnsanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı Eski Başbakan'a idam cezası! İnsanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı
Vahap Seçer’in acı günü Vahap Seçer'in acı günü
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

09:14
Dünya Kupası’na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
09:02
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
08:55
Boyu 2 metre Fenerbahçe de Osimhen’ini buldu
Boyu 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
08:46
Galatasaray’da sakatlık depremi Osimhen o maçta yok
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok
08:21
Türkiye’nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
07:43
27 yıllık serüven bitti Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 09:25:04. #7.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Tepebaşı'nın Projelerini İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.