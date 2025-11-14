Yunusemre Belediyesi'nden Çocuklara Sağlıklı Beslenme Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunusemre Belediyesi'nden Çocuklara Sağlıklı Beslenme Mesajı

14.11.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, ara tatil etkinlikleri kapsamında 'Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı' adlı çocuk tiyatrosunu sahneledi. Oyun, çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini eğlenceli bir şekilde aktardı ve büyük ilgi gördü.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin ara tatil etkinliği kapsamında sahnelenen "Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı'nda" oyunu, çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini aktardı.

Yunusemre Belediyesi, ara tatilde çocuklara keyifli ve öğretici bir etkinlik sunmak amacıyla MAKSAT Koop. Sahne tarafından hazırlanan "Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı'nda" adlı çocuk tiyatrosunu minik izleyicilerle buluşturdu. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun, minik tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Renkli karakterler ve hareketli sahneler, minik izleyicilerden büyük beğeni topladı. Oyun gösterimine Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Ara tatil, Çocuk, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Çocuklara Sağlıklı Beslenme Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor
Şehit Astsubay Burak İbbiği’den geriye lunaparkta çekilen bu görüntüler kaldı Şehit Astsubay Burak İbbiği'den geriye lunaparkta çekilen bu görüntüler kaldı
Yarı fiyatına satılıyor Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Sultangazi’de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi
Menajerinden olay hamle Icardi’yi bakın hangi takıma teklif etti Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe’deki başarının sırrı ortaya çıktı Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

16:59
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
16:29
Rojin’in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi
15:40
Babaya son veda Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
15:29
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
15:25
A Milli Takım’da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
14:41
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 17:02:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden Çocuklara Sağlıklı Beslenme Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.