Yunusemre Belediyesi'nden Çocuklara Sağlıklı Beslenme Mesajı

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin ara tatil etkinliği kapsamında sahnelenen "Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı'nda" oyunu, çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini aktardı.

Yunusemre Belediyesi, ara tatilde çocuklara keyifli ve öğretici bir etkinlik sunmak amacıyla MAKSAT Koop. Sahne tarafından hazırlanan "Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı'nda" adlı çocuk tiyatrosunu minik izleyicilerle buluşturdu. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun, minik tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Renkli karakterler ve hareketli sahneler, minik izleyicilerden büyük beğeni topladı. Oyun gösterimine Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.