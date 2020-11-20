Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi - Son Dakika

Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi

20.11.2020 16:19
Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi, System.String[]

Yunusemre Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Yunusemre Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 3 yılı kapsayan sözleşme gereği belediye çalışanları ilk yıl için yüzde 20 zam, yan sosyal yardımlara ise yüzde 30 zam alacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil işçileri sevindiren sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Her zaman çalışanlarına sahip çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yetkili sendika olan Hizmet-İş Sendikası ile çalışanları sevindirecek sözleşmeye imza attı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, MAYEB AŞ Genel Müdürü Mustafa Gürler, MAYEB AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Fuat Balcı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Tunca, Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil, İşyeri Baş Temsilcisi Zehra Yavuz ve işyeri temsilcileri katıldı.

İki aydır süren görüşmeler tamamlandı

Yeni imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "900 civarındaki personelimizi ilgilendiren ve 2 aydır süren görüşmeleri tamamladık. Bir anlaşmaya vardık. İşçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 20'ye varan oranlarda zam öngördük. Onlar için yapabileceğimizin azamisini yaptık. Mesai arkadaşlarımızdan da halkımıza karşı daha fazla güleryüz, daha fazla gayret, daha fazla çalışma beklediğimizi buradan ifade edeyim. İşçilerimize hayırlı bol kazançlar olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

"Başkanımız işçi dostu olduğunu gösterdi"

Üyelerini enflasyona ezdirmediklerini belirten Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil ise, "Yunusemre Belediyesi şirketi olan MAYEB AŞ. ile 2 aydır süren toplu iş sözleşmemiz, mutlu son ile imzalanmış oldu. Üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. İşçi dostu olduğunu gösterdiği için kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Toplu iş sözleşmemiz Yunusemre Belediyemize, değerli üyelerimize ve Manisa'ya hayırlı olsun" dedi.

Yüzde 20 zam yapıldı

Yaklaşık 900 çalışanı yakından ilgilendiren sözleşmeyle işçilerin yevmiyelerine 1. yıl yüzde 20, yan sosyal yardımlara yüzde 30, 2. yıl yüzde 10 + enflasyon farkı, 3. yıl ise yüzde 8 + enflasyon farkı verilecek. - MANİSA

Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi
Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi
Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi

Toplu İş sözleşmesi, Hizmet İş Sendikası, Yunusemre, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi İBB'den toplu ulaşımda "kısıtlama" düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti         
15:32
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 16:54:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunusemre ve Hizmet-İş imzaladı işçiler sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei