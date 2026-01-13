Yurdun Hava Durumu: Yağış ve Don Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yurdun Hava Durumu: Yağış ve Don Bekleniyor

13.01.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, yurt genelinde yağış, buzlanma ve çığ tehlikesi olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere gör; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 12

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yurdun Hava Durumu: Yağış ve Don Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:31
Komşu kan gölüne döndü Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:59:21. #7.11#
SON DAKİKA: Yurdun Hava Durumu: Yağış ve Don Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.