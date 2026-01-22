Yüreğil Köyüne Oyun Parkı Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yüreğil köyünde eğitim gören çocukların okullarına İl Özel İdaresi tarafından oyun parkı yapıldı.
Emirdağ ilçesi Yüreğil köyündeki Döneli İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Aziz Dönmez'in, sosyal medya üzerinden çocuklar için oyun parkı talebini ilettiği mesajına kayıtsız kalmayan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, konuyla yakından ilgilendi. Talebin ardından Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül'e gerekli talimatları veren Vali Yiğitbaşı'nın desteğiyle köyde kısa sürede yeni bir oyun parkı kuruldu.
Vatandaşlar oyun parkının kazandırılmasına destek olan, taleplerine kısa sürede dönüş sağlayarak çözüm üreten Vali Yiğitbaşı'na teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR
